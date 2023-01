Centrodestra | Berlusconi | ' unito e leale | un giorno potrà essere partito unico'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il centro-destra è tornato a governare il paese e guida la maggior parte delle Regioni italiane. La nostra è una coalizione unita, credibile, fatta di rapporti leali fra forze politiche diverse ma capaci di lavorare insieme da quasi trent'anni. Una coalizione che unpotrebbeun, sul modello dei Repubblicani americani, senza perdere in nessun caso il suo carattere plurale che valorizza storie diverse, culture diverse, linguaggi diversi capaci di confluire in un progetto comune". Lo scrive Silvioin un passaggio del lungo post a sostegno del candidato presidente della Regione Lazio per il, Francesco Rocca.

