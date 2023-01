Ceglie Messapica-Francavilla Fontana | scontro auto-furgone | 38enne in coma | altri cinque feriti Incidente stamattina

BrindisiReport

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla provinciale 26 trae Francavilla Fontana, nel Brindisino. Due i mezzi coinvolti: un furgone e una utilitaria che per cause da accertare si sono scontrate. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono ...Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti sulla strada provinciale 26 trae Francavilla Fontana per un incidente stradale. Nel sinistro coinvolto ... Incidente sulla provinciale: 6 persone coinvolte, una ragazza in Rianimazione Sono sei i feriti, con una donna di 38 anni ricoverata in gravi condizioni al 'Perrino' di Brindisi, di un incidente che è avvenuto questa mattina nel Brindisino sulla provinciale tra Francavilla Font ...Un uomo ricoverato presso l’ospedale di Francavilla, mentre una ragazza è stata trasportata in codice rosso al Perrino Incidente lungo la strada per Ceglie Messapica: sei feriti, fra i quali due più g ...