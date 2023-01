C' è posta per te 2023 | tornano gli ospiti internazionali | ecco il primo nome

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sabato 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi torna puntuale con C'èper te, il people show dei sentimenti, giunto alla 26esima edizione. Un programma che, nonostante l'età, la prima puntata andò in onda il 12 gennaio del 2000, continua ad ottenere il gradimento del pubblico, che si fa coinvolgere nelle storie che Queen Mary racconta in studio. Sabato 7 gennaioappuntamento stagionale con C'èper te Come consuetudine, in ciascuna delle nove puntate, che andranno in onda il sabato sera ad esclusione dell'11 febbraio, quando il programma si fermerà per evitare la concorrenza della serata conclusiva del 73esimo Festival di Sanremo, Maria De Filippi ospiterà delle persone che hanno chiesto al programma di recapitare la famosa busta a qualcuno a cui si vuol chiedere perdono o a cui si vuol fare una ...