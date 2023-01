C’è posta per Te 2023 torna con un’ospite internazionale | il colpaccio di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sabato prossimo, 7 gennaio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di C’èper Te diDe. Come sempre non si tratta di un programma in diretta, bensì già registrato: nella fattispecie, la prima puntata che vedremo tra qualche giorno è stata registrata a fine novembre. Le novità saranno diverse. C’èper Te, Charlize Theron ospite della prima puntata Tanto per cominciare, a C’èper Tetorneranno i grandi ospiti internazionali.Deinaugurerà la stagione con un vero e proprio. Ospiterà infatti l’attrice Charlize Theron, che sarà la “sorpresa” di qualche fortunato protagonista del talk show. Come ...