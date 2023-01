Castellammare | fa video mentre spara a Capodanno | si ritrova i carabinieri in casa

La Repubblica

I progetti riguardano alloggi siti nei Comuni di Campobello di Mazara,del Golfo, Salemi, San Vito Lo Capo, Valderice e Vita per un complessivo di n 132 alloggi. Le somme occorrenti ...... che abbiamo incontrato per voi sul set e al Gala del cinema e della fiction didi ... mi piacerebbe dunque fare qualcosa su Netflix o Prime. È questo il mio sogno attuale nel ... Castellammare, spara e augura buon anno in un video virale: denunciato Alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi in aria e poi il messaggio «Auguri felici... a chi non tradisce gli amici buon anno». É il contenuto del video diventato virale ..."Auguri felici a chi non tradisce gli amici". E poi spara dei colpi. E' virale il video, di pochi secondi, in cui un uomo di Castellammare di Stabia, barba lunga e occhiali, da sole esplode alcuni col ...