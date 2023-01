Carolina di Monaco i suoi leggings argento ridettano moda | pazzesca

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 3 gennaio 2023)diè una delle donne più influenti della casata monegasca. E anche se gli anni sono passati anche per lei, ogni cosa che fa diventa subito tendenza e riesce sempre a mantenere una certa attualità, soprattutto neilook. Proprio in questi giorni, infatti, uno scatto del passato ci dimostra come già negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.