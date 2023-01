Carceri | Toscana | la Regione mette a disposizione del personale due psicologi

Toscana Notizie

... in particolare per ciò che riguarda il benessere ambientale ed organizzativo e la prevenzione e gestione di eventi critici nelle. Foto: agenziafotogramma.it .... in particolare per ciò che riguarda il benessere ambientale e organizzativo e la prevenzione e gestione di eventi critici nelleConsulenze psicologiche, individuali e di gruppo, per il personale dei carceri toscani: quello di Sollicciano e Gozzini a Firenze, del Don Bosco a Pisa e di San Gimignano (Si).FIRENZE (ITALPRESS) – Consulenze psicologiche, individuali e di gruppo, per il personale dei carceri toscani: quello di Sollicciano e Gozzini e Firenze, del Don Bosco a Pisa e di San Gimignano. Il pro ...