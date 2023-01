Carceri | ispettore preso a pugni da detenuto a Secondigliano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa mattina del 28 dicembre scorso, nel penitenziario partenopeo di, undella Polizia Penitenziaria è stato vittima di un’aggressione: undi 24 anni del circuito “Alta Sicurezza” lo ha colpito con un pugno al viso costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I sanitari hanno giudicato le sue ‘contusioni multiple’ guaribili in sette giorni, salvo complicazioni. Lo rende noto, in un comunicato, il sindacato Sinappe. L’episodio è avvenuto alle 12, quando l’, coordinatore del reparto detentivo, durante un colloquio con un, è statodi mira per motivi legati a una richiesta di trasferimento. L’intervento dei colleghi della vittima ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Per Luigi ...