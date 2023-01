Carceri | aggredito ispettore della penitenziaria alle Vallette

(Di martedì 3 gennaio 2023) Aggressione lunedì scorso per unpoliziaal carcere ‘Lorusso e Cutugno’ di Torino. L’autore, a quanto denunciato dcinque organizzazioni sindacalipolizia, Sinappe, Osapp, Uilpa-Pp, Fns-Cisl e Cgil-Fp-Pp, sarebbe stato un bosscamorra, sottoposto a regime del 41 bis e già protagonista di altre aggressioni. L’è stato colpito da un “violento calcio”, mentre stava accompagnato il detenuto in infermeria per una visita medica. La vittima è stata medicata all’ospedale Maria Vittoria, dove gli è stata assegnata una prognosi di tre giorni.“Quanto accaduto – scrivono i sindacati in una nota – è da ritenersi di estrema gravità: i penitenziari da tempo sono nel completo caos organizzativo, ...

ilmattino.it

