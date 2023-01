Carburanti | prezzo benzina e diesel | il ‘servito’ torna a quota 2 euro litro

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo il doppio balzo a cavallo di Capodanno, sul frontenon si registrano variazioni sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Nel frattempo però gli effetti dei rialzi si riversano sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Con il risultato che la media dellain self service supera questa mattina1,8, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul “servito” i livelli sono poco sotto i 2per la(1,95) e già oltre per il gasolio (2,02). Lo segnala la Staffetta Quotidiana che riporta le le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico con la ...

