Capodanno Versilia | spettacolo di tuffi | musica e vip

(Di martedì 3 gennaio 2023)fa rima con successo: un cocktail vincente fatto di, vip,e buon cibo. Da Massimo Boldi, visto a Pietrasanta, all’attore Stefano Accorsi a Viareggio, passando per l’ex Milan Luca Antonelli a Forte dei Marmi. Quest’ultimo si è goduto anche la vigilia di, affrontando con allegria e spensieratezza lo Show-Dinner al locale Almarosa Art Music Bar di Forte dei Marmi (dello showman Gianmarco Puccinelli). Ma a lasciare il segno sono stati idi(sicuramente di buon auspicio per il nuovo anno), in primis a Torre del Lago, Livorno e Viareggio, così come in altre zone in della Toscana. Standard sicuramente elevati inanche in occasione di San Silvestro, dove ad esempio il ...

TORRE DEL LAGO PUCCINI - Temperatura mite e cielo della Versilia quasi sereno hanno accompagnato stamattina alle 11 il tradizionale "Tuffo di Capodanno" che per la prima volta, dopo 10 anni, non si è tenuto sulla spiaggia di Viareggio, ma sulla marina di ... Saranno un 31 dicembre e un Capodanno miti, con temperature di 5 - 6 gradi sopra la media e '... 'Le uniche regioni a fare eccezione sono la Liguria e in parte la Toscana e la Lunigiana, dove si ... Capodanno 2023 in Versilia verso il tutto esaurito: le feste tra Forte ... Il dottor Pepe: "Il 40% resta in attesa di un posto letto per il ricovero e resteranno in carico ai nostri medici che nel frattempo si devono comunque occupare dei nuovi pazienti in arrivo"