Agenzia ANSA

Lo avrebbe assalito oggi undi grossa taglia. L'animale sarebbe di proprietà di amici di famiglia. Non è chiara al momento la dinamica che ha portato alla reazione dell'animale ma tra le ipotesi ...Leggi anche Un pitbulle uccide un barboncino, panico alla stazione Termini di Roma La ... La proprietaria delè una senza fissa dimora con precedenti I pm di Roma hanno aperto un fascicolo ... Cane azzanna al volto bimbo di 6 anni in vacanza all'Elba - Cronaca Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane all'isola d'Elba, in una zona di Rio (Livorno). Soccorso, è stato trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ...All'isola d'Elba un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane. Il piccolo, che era in vacanza con i genitori in una zona di Rio, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale pediatr ...