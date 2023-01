Candele e profumatori per ambienti | quali sono i migliori aromi per ciascuna stanza

(Di martedì 3 gennaio 2023) La propria casa è il nido sicuro in cui rifugiarsi per ricaricare le energie, ma ad oggi è anche luogo di lavoro, palestra o centro di ritrovo di parenti e amici, dove fare feste e stare tutti insieme. È perciò importante che questa sia accogliente e dia le giuste sensazioni, i giusti stimoli, grazie all’aiuto diper la casa: si chiama, infatti, aromaterapia ed è una branca della fitoterapia che usae oli essenziali per sollecitare il benessere sia fisico che psicologico. Perché ad ogniassociare un odore diverso? Secondo l’aromaterapia determinati odori sarebbero in grado di sollecitare sensazioni specifiche, di solito il benessere psico-fisico ma, talvolta, anche energia, forza e vigore. Questo perché la parte del nostro cervello adibita all’elaborazione dell’informazione relativa agli odori si trova ...

Vanity Fair Italia

Ampia e qualificata la proposta legata all'articolo regalo, con tanti spunti per gli addobbi natalizi, per la casa e tante idee per un regalo personalizzato:, articoli in legno, ......, biglietti augurali), oltre 64mila giocattoli, costumi e cappellini da Babbo Natale per ... Inoltre, in un magazzino di Agrate Brianza sono stati altresì rinvenuti circa 1.700per ... Candele di Natale e profumi d'ambiente, per regalare un'atmosfera Un viaggio attraverso le note olfattive catturate dalla cera, segreto di design per rendere la casa o l'atmosfera ancora più accogliente ...Ogni odore può evocare un ricordo, un'emozione e quindi un luogo. Recenti studi hanno dimostrato che il settore del turismo può sfruttare il senso dell'olfatto per regalare un'esperienza di viaggio un ...