Calendario scherma 2023 completo | tutti gli eventi e le date

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Si preannuncia un nuovo emozionante anno per la: ecco ilper non perdersi davvero nulla. L’Italia, reduce da un 2022 ricco di soddisfazioni, vuole continuare a crescere per recitare un ruolo da protagonista in ogni manifestazione. Tante le tappe della Coppa del Mondo, importante anche in ottica ranking olimpico per la qualificazione a Parigi 2024. Grande dunque l’attesa per il nuovo anno: fari puntati soprattutto sui Mondiali, che si svolgeranno a luglio in Italia, a Milano. Scopriamo dunque lediglidel(in blu Mondiali e Giochi Europei, in viola gli Assoluti italiani). PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANO IL...