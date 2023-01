Calendario ginnastica ritmica 2023 | date | programma e tutti gli eventi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilcompleto conglidellanel. Altra stagione piena di appuntamenti nazionali e internazionali, pronti a regalarci altre grandi emozioni. Tra questi spiccano i Mondiali, che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto e che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Da non perdere anche gli Europei, che avranno luogo a Baku (Azerbaijan) dal 17 al 21 maggio, così come le quattro tappe di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO 18-19 febbraio: Serie A – Prima tappa Cuneo (Italia) 4-5 marzo: Serie A – Seconda tappa Ancona (Italia) 17-19 marzo: Coppa del Mondo Atene (Grecia) 25-26 marzo: Serie A – Terza tappa Desio ...

OA Sport

IlChallenge parte dal Messico il 16 marzo. CALCIO La Nazionale di Mancini sarà ...ARTISTICA Spiccano i Mondiali di Stoccarda dal 30 settembre all'8 ottobre e che assegneranno i ......2022 è stato l'anno in cui sono venute a galla le nefandezze perpetrate nel mondo della... Non basterà certo voltare pagina sulper cominciare un nuovo anno e lavare via il marcio. Calendario ginnastica ritmica 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere Venerdì 23 dicembre presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori si è svolto il Saggio di Natale 2022 della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Quella che doveva inizialmente essere la festa di Natale ...Eventi sportivi 2023 – Il 2023 è appena iniziato e si preannuncia ricchissimo di eventi sportivi da segnare sul calendario. Se il 4 gennaio è già stato cerchiato in rosso per i moltissimi appassionati ...