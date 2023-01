LA NAZIONE

L'allarme di Coldiretti: 'Quando arriverà il freddo, piante e fiori rischiano di rimanere esposte al gelo e al ...Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it , conferma che ilè padrone non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa centro settentrionale: responsabile è l'Anticiclone Africano ... Caldo anomalo, mimosa fiorita in Toscana con tre mesi di anticipo: "Mai successo prima" Gennaio dal clima anomalo in Italia, con le temperature ben sopra la media ... E le previsioni, come segnala 3BMeteo, prospettano che l'inverno caldo proseguirà per tutto il trimestre. Nei prossimi ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Abbiamo presentato emendamenti soppressivi della norma del decreto Aiuti quater che sblocca le trivelle. Cioè riporta indietro l Italia. Caldo anomalo a Capodanno in tutta..