Caldara | a Spezia per ritrovare sé stesso | contro l’Atalanta un tuffo nel passato

(Di martedì 3 gennaio 2023) Bergamo. Era il 12 gennaio 2017 quando la Juventus eannunciavano un accordo da 25 milioni di euro complessivi per il trasferimento di Mattia. Un trasferimento che fece rumore, visto che l’allora centrale aveva solo 22 anni e veniva da meno di mezza stagione in massima serie. Sembra una vita fa. E in effetti è come se lo fosse, calcisticamente parlando, perché al tempo sembrava poco pronosticabile che il classe 1994 dopo cinque anni sarebbe finito ad essere una semplice alternativa in un club di bassa fascia che lotta per la salvezza.è arrivato allola scorsa estate, reduce da un altro prestito, al Venezia, concluso con una retrocessione dopo 31 presenze in campionato. Una titolarità piuttosto fissa, ma senza mai dare la sensazione di poter essere nuovamente un giocatore in crescita, ...