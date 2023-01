Calciomercato Serie A LIVE | Gerson Torna in Brasile | il Bayern punta su Sommer | movimenti di esterni tra Monza e Salerno

(Di martedì 3 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. MARTEDI’ 3 GENNAIO, Per gliè corsa a due tra Lazovic e Juranovic (CLICCA QUI) Salernitana, c’è l’interesse per Birindelli del(CLICCA QUI) Flamengo, UFFICIALE il ritorno diindopo l’OM (CLICCA QUI)Monaco, tutto sudopo il no di Nubel (CLICCA ...

La Lazio Siamo Noi

@GianniVisnadi Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Arriva dal Belgio il centrocampista esterno Arne Engels , 19enne prelevato a titolo definitivo per circa 100mila euro dal Club NXT, la squadra giovanile del Club Brugge che milita in seconda... Calciomercato Serie A, gli acquisti già ufficiali: Maleh al Lecce, primo colpo del Milan Il Cagliari vuole rinforzare il centrocampo e pensa al ritorno in Serie A di Mario Lemina. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il club sardo è sulle ... Achraf Hakimi ha salutato l’Inter con un ...Lunedì 7 febbraio si terrà la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per l’elezione del nuovo presidente ... l’ Atalanta si è mossa nel calciomercato di gennaio per cercare di ...