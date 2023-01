Calciomercato | quattro portieri non bastano al Milan | arriva il titolare!

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) Maignan, Tatarusanu, Vasquez e Mirante: è l’elenco deidelper la seconda parte di stagione. Le brutte notizie sonote dal francese, come confermato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa i tempi di recupero si sono allungati e il portiere non è pronto per scendere in campo. La dirigenza ha deciso di correre subito ai ripari ed è stato ufficializzato l’arrivo di Vasquez. E’ un portiere colombiano classe 1998, è nato a Barranquilla. La prima esperienza della carriera è stata al Cortuluá U20, poi il passaggio al Patriotas. Poi un’altra esperienza in Colombia con la maglia del CD La Equidad. Nel 2020 passa in Paraguay, al Guaraní U23. Si dimostra un portiere molto affidabile e passa in prima squadra. Pioli avrà modo di valutare il colombiano già nei prossimi allenamenti. Ilha intenzione di ...