Calciomercato Napoli | nuovo colpo in porta? Giuntoli vuole bloccarlo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildelè già iniziato in vista del futuro. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati per la nuova stagione e stanno valutando i primi colpi da mettere a segno a fine stagione. Ci sono tanti nomi sul taccuino di Cristiano, soprattutto tanti giovani talenti che si stanno mettendo in mostra e potrebbero tornare utili alla causa azzurra.Caprile (Getty Images): obiettivo Caprile dal Bari Secondo quanto riferito da Sky Sport, il primo nome per ildelè Elia Caprile del Bari. Il portiere italiano è da mesi nel mirino della dirigenza azzurra che in estate può tentare l’affondo decisivo. La volontà delè quella di chiudere l’accordo per ...

CalcioNapoli24

Ilvuole chiudere subito l'operazione, lasciando Caprile a Bari fino al termine della ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiGli acquisti ufficiali di gennaio in Serie ...All'arrivo in azzurro di Bereszynski farà da contraltare la partenza di Zanoli, che prima deve rinnovare: in dubbio anche il coinvolgimento del portiere ... SKY - Napoli, interesse serio per Ounahi: ecco il piano del club azzurro Covid-19: pronto a Napoli un piano da 150 posti letto per fronteggiare un eventuale aumento dei casi importati dalla Cina. Al Cotugno sono circa 78 le unità per i diversi ...Dopo sei mesi di alto livello per Elia Caprile, è forte l'interesse del Napoli. Il portiere del Bari dopo il suo addio al Leeds United in estate, è approdato in maglia biancorossa, con cui è riuscito ...