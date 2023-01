Calciomercato Napoli | da Ounahi ai rinnovi dei big | giorni di fuoco per Giuntoli

CalcioNapoli24

1 La Juventus cerca un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport , in alternativa a Cristian o Giuntoli dele Giovanni Rossi del Sassuolo, il club bianconero pensa a Frederic Massara . Il braccio destro di Paolo Maldini al Milan ha giocato insieme all'allenatore Massimiliano Allegri ai tempi del ...Ilha chiuso in queste ultime ore un accordo ufficiale con l'azienda sudcoreana Upbit . Un accordo che è esteso fino al 2024 e che può essere un chiare segnale diper il futuro di ... Calciomercato Napoli, accelerata per Ounahi: si segue anche Neres Primo acquisto, prime cessioni, prime ufficialità ma anche primi imprevisti. Come era prevedibile la sessione invernale di calciomercato dell'Avellino si è aperta ...Non è cambiato da opinionista televisivo, a Napoli ormai è di casa: un (ex) campione del mondo sa giudicare il calcio sempre da una posizione privilegiata. «Il campionato inizia tra una settimana e ...