Calciomercato | lo scambio pazzo della Juve e il trasferimento a cifre folli

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) Torna la Serie A e la sessione invernale dientra sempre più nel vivo. Le squadre del massimo campionato italiano iniziano a fare sul serio con l’obiettivo di costruire squadre ancora più forti per la seconda parte di stagione. In particolar modo iniziano a muoversi le big, dal Milan allantus e anche l’Inter. La vettaclassifica è guidata dal Napoli, al momento non sono previsti innesti di un certo spessore per la squadra di Luciano Spalletti. Discorso opposto per il Milan che continua a muoversi in entrata. Prime trattative anche per lantus, reduce da sei vittorie consecutive. Infine Lazio e Inter, in contatto per uno o due innesti. Le trattative diFoto di Alessandro Di Marco / AnsaNTUS – I bianconeri iniziano a muoversi, in entrata e ...