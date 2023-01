Calciomercato | Lecce Dalla Fiorentina arriva Maleh | maglia numero 32

Corriere dello Sport

Il calciatore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in A- Un rinforzo per ildi mister Baroni. Il club salentino ha ufficializzato di "aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del ...Commenta per primo Maurizio Sarri avverte la Lazio : 'Se non manteniamo la concentrazione colle buschiamo'. Come riporta il sito sololalazio.it , il tecnico biancoceleste ha parlato così ai suoi uomini durante l'analisi video, in vista della gara di domani contro i salentini. L'... Calciomercato Lecce, Maleh è atterrato in Salento Il calciatore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in A LECCE (ITALPRESS) - Un rinforzo per il Lecce ...