Calciomercato | la notizia sullo scambio Bereszynski-Zanoli | il Napoli vuole chiudere un altro acquisto

(Di martedì 3 gennaio 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Visnadi, direttore di.com. Ecco quanto evidenziato: “Lo? Siamo oltre i dettagli. 52 giorni di pausa si potevano sfruttare per chi aveva bisogno anche per fare mercato, invece è stato tutto fermo e ci si muoverà negli ultimi giorni perché pensano tutti di fare gli affari. Non è il caso delperché Bereszy?ski andrà a rinforzare la rosa ma non cambierà le gerarchie., loBereszyskie l’affare Ounahi Ounahi? È un discorso un po’ più complicato perché comunque era nel mirino di Giuntoli prima del Mondiale, ma adesso ha mercato e quindi andrà pagato ...

Sky Sport

...per il momento è ciò che sta accadendo in casa Milan ripensando alla finestra di... Èdi ieri infatti che il Benfica abbia trovato l'accordo per il trasferimento di Enzo Fernandez ...La, senza girarci tanto intorno, fu la bomba mediatica di quell'anno lasciando sgomenti soprattutto per le motivazioni. Che verremo a sapere nel tempo... Joseph Aloisius Ratzinger è stato il ... Calciomercato, news e trattative di oggi: la diretta LIVE Mentre si lavora sul fronte Praet con il Leicester, il Torino è in cerca di un altro innesto per completare la squadra a centrocampo. Secondo le idee ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Visnadi, direttore calciomercato: “Io credo ci siano più ...