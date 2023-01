Calciomercato Inter | colpo a costo zero | gioca in Serie A!

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’è pronta a mettere a segno un altroa parametro, e come la scorsa estate, con l’acquisto di Mkhitaryan, potrebbe essere untore della nostraA. Come infatti ben noto l’è alla ricerca di un difensore centrale, ma non vorrebbe sostenere un esborso economico. Ecco perchè il nome più gettonato è sempre quello di Chris Smalling, al momento in scadenza giugno 2023 con la Roma.Smalling Smalling verso l’addio a giugno, l’tenta ilSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Smalling si sarebbe preso del tempo per decidere il suo futuro. Iltore avrebbe infatti la ...

Calciomercato.com

E la prima prova, contro l', è già un importante banco di prova: espugnare San Siro (per la seconda volta in stagione) vorrebbe mandare un chiaro messaggio alle rivali:noi ci siamo, siamo quelli ...A San Siro, domani, alle ore 20.45 di scenae Napoli, per una gara attesissima e cruciale per ... Su.it, le sue dichiarazioni principali. SEGUIRANNO ... Inter, un colpo a zero dalla Spagna | Mercato Chris Smalling è il colpo Scudetto, oggetto del desiderio di un club in Serie A per il calciomercato. Svelato il futuro da Tiago Pinto.Luciano Spalletti torna a parlare. Lo farà alle ore 11 dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida all'Inter in programma domani sera al Meazza. Su Tuttonap ...