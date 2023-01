Calciomercato Fiorentina | capitolo difesa | Pradè accelera per Cistana

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 gennaio 2023) Archiviata la spedizione Mondiali in Qatar, ripartano i campionati e con essi anche il tanto atteso mercato di gennaio. Numerosi i club di Serie A che sono a caccia di rinforzi per risollevare le sorti di un campionato fin qui mediocre. Tra le squadre in cerca di colpi per ilinvernale, va menzionata lache, secondo gli ultimi rumors, sarebbe sulle tracce di Andrea, difensore centrale attualmente in forza al Brescia.per rinforzare il pacchetto difensivo I gigliati, sono reduci da una prima parte di stagione altalenante, chiusa con soli 19 punti in 15 giornate e la decima posizione in classifica. Ai nastri di partenza, non solo i tifosi viola, ma anche diversi esperti del mondo del pallone, si aspettavano di più ...