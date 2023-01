Calcio | Spalletti | a Napoli sento paura di complotto

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Noi addetti ai lavori professionisti non pensiamo a alcun tipo di. Però sespesso aquesti discorsi vuol dire che il nostro sistema è migliorabile, siamo probabilmente in un ...

Corriere dello Sport

Così parla Lucianoalla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter , la prima dopo la sosta per il Mondiale in Qatar che inaugurerà il 2023 degli azzurri capolista. Un appuntamento ...A una domanda in conferenza stampa sulle polemiche social dopo la designazione per domani sera del milanese Simone Sozza come arbitro,non ha risposto, dicendo "dobbiamo comportarci bene". . Napoli, Spalletti scatenato fa il trenino con Belen: che show a Capodanno! “L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. Il tecnico partenopeo: "Siamo consapevoli di ciò che sappiamo fare in campo, su questo svilupperemo le prossime gare" ...SERIE A - Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conf ...