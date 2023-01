Agenzia ANSA

: "Serie A spaccata in 2 caso senza precedenti" " Sono di fronte a qualcosa, che a mia memoria, non era mai successa se non per il lockdown . Le reazioni che possono avere le squadre nonn sono ...Lo ha detto Maurizio, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima del match di domani contro il Lecce al Via del Mare. "Del poco che ho guardato del torneo, ho visto un ammasso di buoni ... Calcio: Sarri, 'Mondiale lascia solo pubblicità al Qatar' - Calcio Ho visto poco, ho trovato un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre. Se ogni giorno parlate di Luis Alberto e Milinkovic è normale che si lede l’armonia, ma io non posso farci ni ...Alla vigilia della sfida in programma al Via del Mare, il tecnico biancoceleste, vincitore dell'ultimo Scudetto della Juventus nel 2019-2020, è intervenuto in conferenza stampa ...