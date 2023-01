Calcio | Pioli | Maignan? Sicuramente non rientrerà a breve

Agenzia ANSA

"Finalmente si torna a giocare". Stefanofreme per rivedere il suo Milan in campo, che domani alle 12.30 riaprirà la Serie A in casa della Salernitana dopo un mese e mezzo di stop per il Mondiale in Qatar. E nella conferenza stampa ...Non sappiamo dare tempistiche ma sicuramente non rientrerà a breve": lo dice il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia della partita contro la Salernitana, commentando l'infortunio del portiere ... Calcio: Pioli, Inter-Napoli importante ma non decisiva - Calcio Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta sul campo della Salernitana. Queste le dichiarazioni principali del mister rossonero: “Siamo tutti in una ...Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha reso il suo ultimo omaggio a Pele' oggi pregando davanti alla bara del leggendario calciatore ...