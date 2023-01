Agenzia ANSA

Il centrocampista, che ha riportato una contusione all'anca durante l'amichevole persa contro il Torino, sarà una delle due defezioni con cui Raffaeleraggiungerà lo stadio Franchi. Assente ...Ecco le sue parole: 'Loro consono una squadre che rientra tra quelle con un coefficiente di difficoltà enorme. Hanno un modo di faree giocare sull'uno contro uno che mette tutti in ... Calcio: Palladino, il Monza a Firenze per giocarsela - Calcio A circa ventiquattro ore da Fiorentina-Monza, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: "È un piacere affrontare Italiano perché è ...È un Monza all'attacco quello che si prepara alla trasferta di Firenze. Lo conferma Raffaele Palladino, che analizza così la mancanza di pareggi dei suoi: "Si tratta di una questione di mentalità, mi ...