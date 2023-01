Calcio Napoli | Spalletti | “Nessuna paura di complotto | ma sistema migliorabile”

Virgilio Sport

Anzi per come vede ilera l'allenatore perfetto per me. Io alNon penso che abbiano bisogno di me. Credo che se ilritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a ......senzagiocato. C'è grande attesa per la ripresa dopo quasi due mesi di stop a causa del Mondiale in Qatar: tutti gli occhi saranno puntati sul big match delle 20.45 tra Inter e, con ... Spalletti vuota il sacco su sospetti anti-Napoli, inchiesta Juve e maglia Pelè Radja Nainggolan sarà un giocatore svincolato a partire da domani e da ormai ex giocatore dell'Anversa si è espresso sul verdetto del campionato italiano Dopo aver strizzato l'occhio al Cagliari per u ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky: "Spalletti di grande buon senso in conferenza, di legittima consapevolezza per quanto ques ...