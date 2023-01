Calcio | Lazio Sarri ' Non so se faremo mercato | parlerò con Lotito'

Corriere dello Sport

FORMELLO - Il campionato dellaricomincia da Lecce. Si apre il 2023 a Via del Mare, i biancocelesti vogliono subito fare punti per rimanere in scia delle prime squadre. Quarto posto in tasca, trenta punti dopo 15 giornate, ...Lo ha detto il tecnico dellaMaurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Lecce. "Le voci su Luis Alberto e Milinkovic Savic ledono l'armonia, ma non è un mio problema - spiega il tecnico -... Lazio, Milinkovic fa sognare i tifosi: ecco il messaggio [themoneytizer id=”99064-6] Alla vigilia di Lecce-Lazio l’allenatore della squadra pugliese Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa parlando della gara. Queste le sue parole: “Pongracic e Di ...Il tecnico biancoceleste non pensa al mercato e punta il Lecce: "Due punti di media a partita sono tanta roba per noi. Dobbiamo andare avanti così" ...