Calcio | Juve; Allegri | dopo 52 giorni stop gara complicata

Sport Mediaset

"Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, sarà una gara complicata": la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a riprendere in campionato con la trasferta di Cremona. "Nelle ultime due in casa non ...TORINO - "Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con una partita molto complicata e difficile" . Massimiliano Allegri mette in guardia la suaalla vigilia della sfida sul campo della Cremonese , la prima dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e prima del 2023. "Nelle ultime due gare casalinghe - spiega il tecnico bianconero alla vigilia ... Juve, Pogba scalda i motori: "On my way..." - Sportmediaset Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese – Juventus. Dopo 52 giorni di pausa, si ritorna a giocare partite ufficiali. La sfida di Cremona sarà una partita molto ...Dall'importanza del gruppo al no secco alle distrazioni extracampo, le istruzioni di Allegri per una super ripartenza (video di Fabio Riva) ...