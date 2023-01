Calcio | Italiano | Abbiamo obbligo di risalire in classifica

Fantacalcio ®

"Abbiamo lavorato in queste settimane per farci trovare pronti, abbiamo l'obbligo di risalire in classifica cominciando da domani". Vincenzo, alla vigilia della partita interna con il Monza, sprona la sua Fiorentina. "Dobbiamo subito riattivarci, soprattutto a livello mentale dopo una sosta così lunga" - ha aggiunto il tecnico, ...La stagione fin qui disputata da Vlahovic Il giocatore Dusan Vlahovic nonostante la pubalgia che lo ha condizionato molto anche nella prima parte di stagione ha disputato nel campionatofino ... Spezia-Atalanta, la conferenza di Gasperini Il Questore di Sassari ha emesso 8 provvedimenti di Daspo sportivo, nei confronti di tifosi ritenuti responsabili a vario titolo, dei disordini verificatisi nel pomeriggio del 05 ottobre 2022 ad Olbia ..."Ricominciamo con le gare che contano e che fanno la differenza. Abbiamo voluto fare tante amichevoli per rimanere in ritmo. Volevamo essere pronti per ricominciare come avevamo concluso, ovvero in cr ...