Calcio | il calendario del 2023 | le date più importanti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sportface.it vi offre ildelinternazionale. Occhi puntati chiaramente sulla Serie A, oltre che sulla nostra nazionale. Ma anche i campionati stranieri sono tutti da seguire, oltre alle tre coppe europee. La finale di Champions League è in programma il 10 giugno, mentre la finale di Europa League si giocherà il 31 maggio. Il 7 giugno toccherà all’ultimo atto della Conference League. Mercoledì 18 gennaioMilan-Inter, finale Supercoppa Italiana Mercoledì 25 gennaioSorteggio Finals Nations League 2022/Giovedì 16 febbraioAndata spareggi Europa League Andata spareggi Conference League Giovedì 23 febbraioRitorno spareggi Europa League Ritorno spareggi Conference League 14/15/21/22 ...

OA Sport

Ildei bianconeri è tutt'altro che agevole: si comincia domenica prossima contro il Rimini, poi ci saranno la scomoda trasferta di Sassari, la gara casalinga contro la Fermana e ...2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Salernitana - Milan Squadra in casa Salernitana Squadra ... Ilin salita Sarà un avvio di 2023 delicato: Milan, Torino, Atalanta e Napoli in ... Calendario Serie A calcio 2023: orari partite 4 gennaio, programma, tv, streaming DAZN e Sky Sono giorni tribolati in casa Juve con tutto il mondo del calcio che ora trema. Su quanto sta accadendo, con nuove intercettazioni e rivelazioni ogni ... Eroe della Francia approdata ai quarti di ...Socios ha diffuso sui propri account social i dati relativi alle iniziative dell'anno solare appena terminato: una quota mai raggiunta prima ...