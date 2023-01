Cagliari | Ranieri su Nainggolan | 'So che vuole tornare ma è prematuro parlarne'

L'Unione Sarda.it

Dal 2007 ricopre con continuità il ruolo di vice diConsolato Cicciù - - > Claudioè l'allenatore del, ufficialmente, da fine dicembre 2022, ma solo oggi è stato presentato a stampa e tifosi e solo da oggi inizierà operativamente il suo lavoro in panchina. Non sarà ... Ranieri torna a Cagliari, attesi mille tifosi in aeroporto Live tc E' la settimana di Claudio Ranieri. Il tecnico in arrivo domani a Elmas. Non perderti la diretta di Tuttocagliari! C'è grande attesa tra i tifosi del… Leggi ...Il tecnico è sbarcato oggi in città, accolto da 300 tifosi che sognano di poter puntare sin d’ora alla risalita in Serie A: “30 anni fa dissi che ero un apprendista allenatore, ora torno come allenato ...