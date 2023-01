Cacereno-Real Madrid martedì 03 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Hazard guida i Blancos

Leggi su infobetting

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’anno è finito in maniera dolcissima per il: grazie alla vittoria sudatissima in casa del Valladolid e soprattutto al passo falso del Barça nel derby, isi sono ripresi la vetta della classifica e hanno festeggiato bene l’ultimo giorno del 2022.notte le Merengues cominceranno anche la loro avventura in Copa del InfoBetting: Scommesse Sportive e