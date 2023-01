Cacereno-Real Madrid martedì 03 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ancelotti lascia a casa tanti titolari

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’anno è finito in maniera dolcissima per il: grazie alla vittoria sudatissima indel Valladolid e soprattutto al passo falso del Barça nel derby, i Blancos si sono ripresi la vetta della classifica e hanno festeggiato bene l’ultimo giorno del 2022.notte le Merengues cominceranno anche la loro avventura in Copa del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Ecco tutte le partite in programma: h 19 Cartagena - Villarreal h 19 Espanyol - Celta Vigo h 19 La Nucia - Valencia h 21Madrid h 21 Ceuta - Elche h 21 Sporting Gijon - Rayo Vallecano ...Le formazioni ufficiali diMadrid, match del primo turno della Coppa del Re. Fischio d'inizio alle 21:00 di martedì 3 gennaio e Ancelotti vuole passare il turno in questa sfida che sulla carta non sembra poter ... Cacereno-Real Madrid (martedì 03 gennaio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ancelotti lascia ... La Copa del Rey sigue avanzando con su calendario y este martes tiene la presentación del Real Madrid, que visita al Cacereño, en el estadio Príncipe Felipe, por los 16avos de final. Carlo Ancelotti p ...Un nuevo año y el regreso a la Copa del Rey ya está por darse. El Real Madrid, quien cerró el 2022 por liga con una victoria 2-0 frente al Real Valladolid, ahora asumirá su primer enfrentamiento del 2 ...