Bus si ribalta e finisce nel burrone | almeno 15 morti - Le vittime tornavano dalla vacanza

Virgilio Notizie

Di roberto.naccarella - 03/01/2023 In molti hanno approfittato delle festività natalizie per concedersi qualche giorno di vacanza, ma anche in questi giorni che dovrebbero essere solo di gioia e ...... e stupisce, in questo programma, il festival culturale più noto, l'unico evento che dà un... e non di eventi, che siano in grado di far trascorrere serenamente le vacanze, dai, ai servizi ... Tragico incidente in Messico, autobus finisce nel fossato e si ribalta. Morti 15 turisti, numerosi i feriti Grave incidente stradale in Messico, nello Stato di Nayarit: un bus di turisti è uscito di strada e si è ribaltato in un fossato ...Terribile incidente in Messico, dove un bus che viaggiava nella zona di Nayarit si è ribaltato: sono morte 15 persone, ecco gli aggiornamenti.