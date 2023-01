«Buon pomeriggio da Bari | in Umbria» La ‘papera’ al TG2 – Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Carlotta Balena - TG2 “da, in“. Errore clamoroso nell’edizione odierna del TG2 delle 13.00. Durante un collegamento, la giornalista Carlotta Balena ha infatti “spostato” il capoluogo pugliese più a nord, inciampando in una “papera” che è stata notata dai telespettatori. Appena Chiara Lico le ha dato la linea dallo studio per parlare dell’eccessivo caldo che si respirava nella città, la Balena ha salutato così la “conduttrice”: “da, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in“. Non resasi conto dello sbaglio, la donna è dunque andata avanti con il suo discorso, correggendo indirettamente lo strafalcione soltanto quando ha restituito la linea alla Lico: “(…) Non sono previste piogge nemmeno ...

Fanpage.it

Gaffe della giornalista di Tg2 Carlotta Balena . Lunedì 3 gennaio , durante l'edizione delle 13:00, saluta la collega in studio con un "da Bari, in Umbria ", scivolone geografico che non passa inosservato e il video della papera diventa subito virale sui social. Tg2 del 3 gennaio: la gaffe di Carlotta Balena. Appena la ...Ieri la presentazione FASANO - Si è tenuto neldi ieri (martedì 3 gennaio 2023), nella ...del giorno e ripetevano ad alta voce i nomi in dialetto di coloro ai quali avrebbero augurato... L'inviata del Tg2: Buon pomeriggio da Bari, in Umbria, il video della ... Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Siamo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2f5381a5-95b-a54d-7597-9afc3ef0b8b ...