Bugie ai passeggeri | i rifiuti e i luoghi più sporchi a bordo | i “segreti” del lavoro di hostess

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Spiega chee steward sono spesso costretti a mentire aiper non innescare il panico, racconta quali sono i dettagli e i posti piùda pulire adell’aereo, e perché la scatola nera, in realtà, è arancione. Sono alcuni dei “” rivelati su Instagram e TikTok da Barbie, soprannome di una29enne che è star sui social e che svela idel suo mestiere. È argentina, ma di base vive a Torino e lavora per la compagnia La Azafata. A tracciarne il profilo è Daily Mail Australia. Flight attendant reveals SECRETS from the skies – including reason you should wear shoes to toilet https://t.co/eM4106Wenb — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 2, 2023 L’assistente di volo da milioni di follower spiega che i lei come i suoi ...