Bufera Crisanti-Zaia sui tamponi | il prof attacca | Parole gravi | questo regime deve finire

La Stampa

La pubblicazione di Report (Rai Tre) delle intercettazioni in cui si sente Luca Zaia attaccare Andreaha innescato unamediatica sul governatore del Veneto. Il microbiologo, intervistato da La Repubblica, parla di un qualcosa di "una gravità inaudita".contro Zaia: "Siamo ...: "Macchina del fango contro di me, sono pronto a denunciare Zaia" LAURA BERLINGHIERI 03 Gennaio 2023 Un passo indietro, all'ondata più aggressiva della pandemia per il Veneto. Nella Regione ... Zaia-Crisanti, la bufera delle intercettazioni e il caso dei test rapidi: ecco cosa sta succedendo «Le dichiarazioni del governatore Zaia «sono molto gravi, testimoniano ancora l’intento intimidatorio nei miei confronti . Sono una persona onesta e ...Il virologo Andrea Crisanti promette battaglia a Luca Zaia, governatore del Veneto: "Se fossimo in Inghilterra si sarebbe già dimesso" ...