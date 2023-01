Brighton | De Zerbi | «Di mercato non si può parlare | ma la società conosce le mie idee»

Roberto De, allenatore del, ha parlato del mercato di gennaio in conferenza stampa. Le dichiarazioni Roberto De, allenatore del, ha parlato del mercato di gennaio in conferenza ...Commenta per primo L'allenatore italiano del, Roberto Deha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa per 4 - 2 con la capolista Arsenal: 'Triste per il risultato, ma ottima prestazione. Partita strana'.Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulla sessione di mercato: "Di mercato non si può parlare, ma la società conosce le mie idee. Comunqu ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...