Brasile | Pelé riposerà in un mausoleodi 200 mq

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il cimitero in cui, storico fuoriclasse brasiliano. Tutti i dettagli sul cimitero da Guinness dei primati Dopo la processione per le strade di Santos, la bara diarrivata al Memorial Necropolis Eucumênica. Quest’ultimo è considerato il cimitero più alto del mondo secondo il Guinness dei primati ed è noto anche come “cimitero verticale”.in un mausoleo progettato apposta per lui di 200 mq e che ricorda uno stadio da calcio, con tanto di erba sintetica. L'articolo proviene da Calcio News 24.