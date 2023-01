Braida | 'Vogliamo Shomurodov | ma bisogna capire che la Cremonese non è di secondo piano'

Calciomercato.com

Non possiamo dire che partiamo da zero perché quel distacco va recuperato ecompiere l'... se ne occuperanno Giacchetta,, Armenia, i direttori. A me interessa il quotidiano, il campo. ...Il Direttore Sportivo del Monza Ariedoha parlato ai microfoni di RadioRai in merito alla ripresa della Serie A che avverrà questo ... con qualche aggiustamento o cambiamento,ottenere ... Braida: 'Vogliamo Shomurodov, ma bisogna capire che la ... Ha parlato il dirigente dei lombardi ed ha confermato l’interesse per l’attaccante uzbeko Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it e ...Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Ecco le sue parole.