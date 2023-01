Bradisismo Pozzuoli | forte sisma avvertito alle 14 54

Corriere del Mezzogiorno

Viene anche chiamato il respiro del vulcano o terra ballerina in riferimento a. Ilè un fenomeno geologico di origine vulcanica che coinvolge non soltanto la scienza, ma anche ...L'evento,legato alflegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoli tra il Rione Terra died il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ... Bradisismo a Pozzuoli, sollevamento raddoppiato in pochi mesi A partire da novembre, abbiamo osservato un incremento in velocità di sollevamento passata da 7 millimetri al mese a 15 millimetri al mese, un raddoppio ...Ennesima scossa di terremoto in Campania e la paura della crisi bradisismica ritorna. Che cos'è e perché le scosse potrebbero farsi più frequenti