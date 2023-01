Borse | prosegue il recupero d’inizio anno Wall Street in rosso | Tesla -10%

Il Sole 24 ORE

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Leeuropee proseguono in rialzo mentre si attende l'inflazione della Germania e l'avvio di Wall ...in netto rialzo l'oro a 1.835 dollari l'oncia (+1,1%), dopo aver toccato in giornata il ... Borse, prosegue il recupero d’inizio anno. Bene Milano con oil e banche MILANO (Reuters) - A Piazza Affari la seconda seduta del nuovo anno prosegue all'insegna dell'ottimismo, diffuso anche alle altre borse europee. A confermare il tono positivo della vigilia sono stati ...La Borsa di Milano (+1%) prosegue la seduta in rialzo, dopo un avvio fiacco ed in linea con gli altri principali listini europei. A Piazza Affari si mette in luce Pirelli (+1,9%). Lo spread tra… Leggi ...