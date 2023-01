Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono la seduta in ottima forma, in attesa dell'inflazione in Germania. Sotto i riflettori resta l'andamento dell'economia globale con gli investitori pronti a scommettere su una ...Le Borse europee aprono contrastate con gli investitori prudenti in vista della ripresa dopo la pausa per le festività natalizie. Sotto i riflettori restano l'andamento dell'economia globale e le ... Borsa:Europa tonica attende l'inflazione tedesca, Londra +2% - Economia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 gen - Il tasso di disoccupazione in Germania resta stabile al 5,5% in dicembre, contrariamente alle aspettative che prevedevano un aumento al 5,6 per cento. C ...Telecom Italia TIM registra la peggiore performance di giornata al FTSEMib. Alle ore 11.40, il titolo perdeva il 2,05% a 0,2202 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 0,2158 euro e un massimo di… ...