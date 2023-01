Borsa | Milano riduce il rialzo | corre Pirelli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ladi(+0,9%) lima il, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, sostenuta dalle banche e dalle auto,(+3,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 211 ...

Ladi(+0,9%) lima il rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, sostenuta dalle banche e dalle auto, corre Pirelli (+3,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 211 punti, ...Corre Londra (+2,3%), bene anche(+1,6%), Francoforte (+1,5%), Parigi (+1,4%) e Madrid (+0,9%). Nel Vecchio continente avanzano le auto (+1,7%), dopo i dati di immatricolazione del 2022. ...La Borsa di Milano (+0,9%) lima il rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, sostenuta dalle banche e dalle auto, corre Pirelli (+3,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 211 punt ...Borsa di Milano oggi 3 gennaio: il Ftse Mib inizia gli scambi con un rialzo poco convincente. In aumento lo spread a 215 punti. Balzo di Saipem, miglior titolo del listino.