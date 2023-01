Agenzia ANSA

In discesa i prezzi del petrolio e quelli del gas in. Il greggio scende dell'1,5% sia a Londra (84,8 dollari al barile il contratto marzo del Brent) sia a New York (79,2 dollari al barile la ...Chiusura in rialzo per tutte le Borse in. Londra ha guadagnato l'1,4%, Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,44%, Francoforte dello 0,8%, Madrid dello 0,42 per cento. Si allentano i timori per il Covid in Cina, la crisi energetica fa ... Borsa: in Europa chiusura in rialzo, Londra + 1,4% - Economia Spesa annua famiglia media a 1.866 euro (+64,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sale ancora la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Arera comunica che "in base all'andamen ...Bene Enel e bancari, vendite su Tenaris. Gas ancora giu' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Si allunga il rimbalzo di inizio ...